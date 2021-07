BTS treten bei globalem Live-Konzert auf

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS nimmt an einem weltweit übertragenen Live-Konzert zur Überwindung der Corona-Pandemie teil.BTS würden beim „Global Citizen Live 2021“ dabei sein, gab Global Citizen, eine in New York ansässige Wohltätigkeitsorganisation, laut Medienberichten am Dienstag (Ortszeit) bekannt.Das Festival wird am 25. September stattfinden und 24 Stunden lang live übertragen. Es wird in mehreren großen Städten auf sechs Kontinenten Konzerte geben, dazu zählen Seoul, New York, Los Angeles, London, Paris, Lagos, Rio de Janeiro und Sydney.Die Veranstaltung wird von den Sendern ABC und BBC, auf YouTube, Twitter, der Streaming-Plattform Hulu und im Internetsender iHeartRadio live übertragen.