Koreanische Abgeordnetengruppe besucht Japan

Photo : YONHAP News

Eine Delegation der koreanisch-japanischen Parlamentarierunion reist heute zu einem zweitägigen Besuch nach Japan ab.Die Führung der Union einschließlich deren Vorsitzenden Kim Jin-pyo von der Regierungspartei wird am Mittwochnachmittag in Tokio zu einer Sitzung mit dem japanischen Pendant, der japanisch-koreanischen Parlamentarierunion, zusammenkommen. Wie verlautete, würden beide Seiten über Maßnahmen zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen sprechen, darunter die Kooperation in Bezug auf die anstehenden Olympischen Spiele in Tokio.Der letzte Japan-Besuch der Führung der südkoreanischen Parlamentarierunion erfolgte im vergangenen November. Während des dreitägigen Aufenthalts traf sie sich auch mit Premierminister Yoshihide Suga.Die Gruppe plante bereits im Januar und Mai einen Japan-Besuch, verschob diesen aber angesichts der Ausbreitung von Covid-19 in Japan.Weil der Termin kurzfristig anberaumt wurde, wird ein Treffen mit Suga dieses Mal offenbar nicht möglich sein.