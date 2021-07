Ex- und Importpreise im Juni gestiegen

Photo : YONHAP News

Sowohl die Export- als auch die Importpreise haben letzten Monat infolge des Ölpreisanstiegs angezogen.Nach Angaben der koreanischen Zentralbank am Mittwoch kletterte der Exportpreisindex im Juni um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 107,12. Damit wurde der höchste Stand seit März 2014 verbucht. Es ging den fünften Monat in Folge aufwärts.Der Importpreisindex stieg um 2,3 Prozent verglichen mit dem Vormonat, und zwar den zweiten Monat in Folge.Die Notenbank erwartet, dass sich der Aufwärtstrend bei den Ex- und Importpreisen auch im Juli fortsetzen wird. Denn der Ölpreis würde infolge einer verfehlten Einigung der sogenannten OPEC+ anscheinend für eine Weile stärker schwanken.