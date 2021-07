Südkorea erreicht mit 1.615 Corona-Neuinfektionen neuen Rekordstand

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf einen neuen Rekordstand gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 1.615 neue Covid-19-Fälle nachgewiesen worden seien, darunter 1.568 lokale und 47 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen im Land beträgt 171.911.Damit wurde der höchste Tageswert seit der Meldung des ersten Covid-19-Falls im Land im Januar letzten Jahres verbucht. Das Land meldete seit über einer Woche mehr als 1.000 Neuinfektionen am Tag.Über 75 Prozent der lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion bestätigt. Seoul meldete 633 Fälle, die Provinz Gyeonggi 453 und Incheon 93.Auch außerhalb der Hauptstadtregion beschleunigt sich die Ausbreitung des Coronavirus. In der Provinz Süd-Gyeongsang wurden 87 Ansteckungen bekannt, in Busan 62, in Daegu 52 und in Daejeon 41.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um 17 auf 163. Die Zahl der Virustoten kletterte um zwei auf 2.048. Die Letalitätsrate liegt bei 1,19 Prozent.Bisher erhielten 30,6 Prozent der Bevölkerung ihre erste Corona-Impfung. 11,8 Prozent der Einwohner sind vollständig geimpft.Die Lehrkräfte höherer Grundschulklassen und die Lehrer sowie Mitarbeiter der Mittelschulen können ab heute bis Samstag 18 Uhr einen Impftermin buchen. Sie werden vom 28. Juli bis 7. August mit dem Pfizer-Präparat geimpft.