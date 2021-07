Alle Schulen in Hauptstadtregion stellen auf Online-Unterricht um

Photo : YONHAP News

Alle Schulen in der Hauptstadtregion sind vollständig auf Online-Unterricht umgestiegen.Wie das Bildungsministerium mitteilte, würden alle dortigen Kindergärten und Schulen, einschließlich der Sonderschulen, von heute bis 25. Juli lediglich Online-Unterricht anbieten.Die Umstellung erfolgt, weil sich die Hauptstadtregion seit Montag unter den härtesten sozialen Distanzierungsregeln befindet.Ein Teil der Schulen in Seoul und die meisten Schulen in der Provinz Gyeonggi und Incheon stellten bereits am Montag auf Online-Unterricht um. Bis Dienstag wurde an 3.577 Schulen in Gyeonggi und an 350 Schulen in Incheon der Präsenzunterricht ausgesetzt.Das Lernen von zu Hause in der Hauptstadtregion wird bis zum Beginn der Sommerferien höchstens zwei Wochen dauern.Laut dem Bildungsministerium werden 93,7 Prozent der Grundschulen, 98,8 Prozent der Mittelschulen und 99,1 Prozent der Oberschulen spätestens am 23. Juli in die Sommerferien starten.Paukschulen dürfen weiterhin bis 22 Uhr geöffnet sein.