Erwerbstätigenzahl im Juni um 580.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Juni nach Angaben des Statistikamtes um 582.000 Personen verglichen mit dem Vorjahr gestiegen.Damit ging es seit März den vierten Monat in Folge aufwärts.Der Zuwachs verlangsamte sich zwar, nachdem im April und Mai die 600.000er-Schwelle übertroffen worden war. Der Erholungstrend setzte sich jedoch fort.Nach Branchen betrachtet, wuchs die Erwerbstätigenzahl auf dem Gebiet Gesundheit und soziale Dienstleistungen um 208.000. Auch die Baubranche sowie das Transport- und Lagerwesen verzeichneten einen Anstieg.Dagegen schrumpfte der Wert im Groß- und Einzelhandel um über 160.000. Damit ging es den 25. Monat in Folge abwärts. In der Kunst-, Sport- und Freizeitindustrie wurde ein Rückgang von etwa 40.000 Stellen verbucht.In allen Altersgruppen mit Ausnahme der Menschen in ihren Dreißigern nahm die Zahl der Erwerbstätigen zu. Bei den über 60-Jährigen wurde mit etwa 390.000 der stärkste Anstieg registriert. Bei den Menschen in ihren Vierzigern stieg die Zahl um 12.000, somit wurde erstmals seit 67 Monaten ein Anstieg verbucht.Bei jungen Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren kletterte die Zahl um 209.000 und somit so stark wie seit Juli 2000 nicht mehr.Infolge der Konjunkturerholung, der Aufrechterhaltung der Stufe für die soziale Distanzierung und eines Basiseffekts habe die Zahl der Erwerbstätigen den vierten Monat in Folge zugenommen, während die Zahl der Arbeitslosen und der wirtschaftlich inaktiven Bevölkerung zurückgegangen sei, sagte Chung Dong-myung, Chef des Büros für Sozialstatistiken beim Statistikamt.Die Beschäftigungsquote verbesserte sich im Juni dank der gestiegenen Erwerbstätigenzahl um 0,9 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 61,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank um 0,5 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent.Die Regierung geht davon aus, dass sich die Erwerbstätigenzahl auf 99,4 Prozent des Niveaus im Februar letzten Jahres, kurz vor der Ausbreitung von Covid-19 im Land, erholt habe.Für das Ergebnis im Juni wurden jedoch die verschärften Schutzmaßnahmen infolge der vierten Corona-Welle nicht berücksichtigt. Es ist daher ungewiss, ob sich der Erholungstrend fortsetzen kann.