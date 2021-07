Präsident Moon kündigt massive Aufstockung von Investitionen für New-Deal-Initiative an

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Pläne für die sogenannte koreanische Version des New Deal 2.0 veröffentlicht.Moon kündigte bei der vierten Strategiesitzung zum New Deal an, das Gesamtvolumen der Investitionen in die New-Deal-Projekte bis 2025 von den ursprünglich vorgesehenen 160 Billionen Won auf 220 Billionen Won oder 190 Milliarden Dollar zu steigern.Die Regierung wolle durch die Unterstützung herausragender regionaler Projekte die Regionen zu einer aktiven Mitwirkung bewegen, hieß es.Nach weiteren Angaben will die Regierung einen zusätzlichen Fonds mit Bürgerbeteiligung in Höhe von 100 Milliarden Won oder knapp 87 Millionen Dollar einrichten. Damit würden die Früchte des Erfolgs mit den Bürgern geteilt werden.Moon betonte, dass die koreanische Version des New Deal weiter vorankommen müsse, obwohl die Bedrohung durch das Coronavirus fortbestehe und in der Hauptstadtregion die höchste Stufe der sozialen Distanzierung verhängt worden sei.Der Staatschef fügte hinzu, dass die New-Deal-Initiative zusätzlich zu den beiden vorhandenen Säulen, dem Digitalen New Deal und dem Grünen New Deal, um eine dritte Säule, den New Deal für die Menschen, erweitert werde. Durch die Schaffung eines Netzes zur Beschäftigungssicherung für alle Bürger und eine maßgeschneiderte Vermögensbildung bei jungen Menschen würden die Investitionen in die Menschen deutlich gesteigert, lautet das Konzept.Die Regierung will zugleich das Tempo des Digitalen New Deal und des Grünen New Deal steigern. Moon unterstrich die Absicht, das Alltagsleben der Bürger und sämtliche Industrien mit 5G und künstlicher Intelligenz zu verknüpfen und neue Industrien der IKT-Konvergenz wie Metabus und Cloud zu unterstützen. Damit wolle Südkorea die hyperverbundene und superintelligente Ära anführen.Die koreanische Version des New Deal sei nun ein Weg geworden, den die Welt gemeinsam beschreite, sagte Moon. Er habe auch beim G7-Gipfel feststellen können, dass die von Südkorea vor einem Jahr präsentierte Strategie zur nationalen Entwicklung eine universelle Richtung geworden sei, die die Welt verfolge.Die Regierung hatte heute vor einem Jahr einen Plan für die koreanische Version des New Deal vorgelegt. Die Jubiläumsveranstaltung wurde mit Rücksicht auf die Corona-Lage mit möglichst wenigen Teilnehmern durchgeführt.