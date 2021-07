Hitzedom soll für große Hitze auf koreanischer Halbinsel sorgen

Photo : YONHAP News

Ein infolge von Starkregen reißender Fluss überschwemmt die Stadt. Sowohl Autofahrer als auch andere Menschen sind hilflos.In China sorgte eine Regenfront für Rekordregenfälle, die sich letzte Woche noch über Korea befunden hatte.Die Regenfront wurde in zwei Teile geteilt, ein Teil befindet sich derzeit über China und ein anderer über Japan.Dagegen herrscht in Korea infolge von Südwestwind weiterhin große Hitze.Das schwüle Wetter werde andauern, weil es aus dem Süden kontinuierlich warme und feuchte Luft gebe und am Tag ein Erhitzungseffekt durch den Sonnenschein hinzukomme, sagte Kim Su-jin vom Wetteramt.Nächste Woche, wenn die Regenzeit vorüber ist, soll es offenbar noch heißer werden. Ein Hochdruckgebiet vom Nordpazifik werde die koreanische Halbinsel vollständig bedecken. Zudem wird erwartet, dass sich ein Hockdruckgebiet über Tibet stärker als in den letzten Jahren ausdehnen wird.Das heißt, dass sowohl die obere als auch die untere Schicht der Atmosphäre in Hitze gehüllt werden könnten. Die Halbinsel könnte sich somit in einen riesigen sogenannten Hitzedom verwandeln.Lee Myong-in, Direktor des Zentrums für Hitzewelle-Forschung des Ulsan National Institute of Science and Technology, sagte, dass ein starkes Hoch in der oberen Schicht dazu führe, dass unten erhitze Luft nicht abfließe. Damit würden Bedingungen dafür geschaffen, dass es weiterhin sehr heiße Sommertage gebe.Der bisher längsten Hitzewelle im Land im Jahr 2018 fielen 48 Menschen zum Opfer. Dieses Jahr wird die Hitzewelle vermutlich länger andauern, weil die Regenzeit später als in den letzten Jahren einsetzte und es nur eine Woche Regen gab.