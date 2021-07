Stufe der sozialen Distanzierung außerhalb der Hauptstadtregion wird morgen auf 2 angehoben

Photo : YONHAP News

Südkorea wird am Donnerstag in Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion inmitten des Anstiegs der Corona-Zahlen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung von Stufe 2 verhängen.Das kündigte Ministerpräsident Kim Boo-kyum am Mittwoch während einer Regierungssitzung zu Covid-19 an.Kim sagte, dass das Land inmitten des Anstiegs der Zahl der Corona-Infektionsfälle in der Hauptstadtregion auch außerhalb dieser Region höhere Fallzahlen registriere.Die Ankündigung erfolgte, weil die zweiwöchige Übergangszeit für das neue vierstufige Distanzierungssystem am Mittwochabend enden wird.Regionen außerhalb der Hauptstadtregion befanden sich auf Stufe 1 im neuen System zur sozialen Distanzierung, das am 1. Juli in Kraft trat.Die Regierung beschloss demnach, die Schutzregeln für Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion auf Stufe 2 anzuheben. Davon sind die Stadt Sejong sowie die Provinzen Nord- und Süd-Jeolla und Nord-Gyeongsang ausgenommen. Für diese vier Gebiete wird weiterhin Stufe 1 gelten.