Börse in Seoul verliert 0,2 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse hat am Mittwoch aufgrund von Inflationssorgen verloren.Der Index büßte 0,2 Prozent auf 3.264,81 Zähler ein.Ein über den Erwartungen liegender Anstieg der Verbraucherpreise in den USA im Juni habe die Sorge geschürt, dass die US-Notenbank den Zeitpunkt für die Reduzierung der Anleihekäufe vorziehen könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der kräftige Anstieg des CPI im Juni könne jedoch temporär sein, da er durch den Anstieg der Preise für Gebrauchtwagen verursacht worden sei, so die Einschätzung von Choi Yoo-joon von Shinhan Investment gegenüber Yonhap.