Corona-Regeln der Stufe 2 außerhalb der Haupstadtregion treten in Kraft

In den meisten Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion treten Corona-Regeln der Stufe 2 in Kraft.Im Großraum Seoul gilt bereits die höchste Stufe 4.Sejong City, die Provinzen Nord- und Süd-Jeolla sowie die Gyeongsang-Provinzen unterliegen weiterhin der Corona-Stufe 1.Auf Stufe 2 sind je nach Region private Treffen in Gruppen von vier bis acht Personen erlaubt. Restaurants, Cafés, Bars und andere Vergnügungseinrichtungen dürfen bis Mitternacht geöffnet bleiben.An Veranstaltungen dürfen maximal 99 Personen teilnehmen. Bei Hallen-Sportwettkämpfen und Gottesdiensten sowie anderen religiösen Veranstaltungen dürfen nur bis zu 30 Prozent der Kapazitäten genutzt werden.