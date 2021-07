55- bis 59-Jährige können wieder Termin für Corona-Impfung buchen

Photo : YONHAP News

Die 55- bis 59-Jährigen können wieder einen Termin für ihre Corona-Impfung buchen.Etwa 400.000 Menschen dieser Altersgruppe hätten innerhalb von drei Stunden einen Termin reserviert, nachdem die Buchungsseite am Mittwochabend wieder freigeschaltet worden war.Zwischen 20 und 23 Uhr hätten 397.896 Menschen ihre Buchung abgeschlossen, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Donnerstag mit. Impftermine können noch bis 18 Uhr am Samstag der kommenden Woche festgelegt werden.Zuvor hatten bereits 1,85 Millionen Menschen dieser Altersgruppe einen Impftermin reserviert, nachdem ab Mitternacht am Montag wieder Termine gebucht werden konnten. Jedoch waren die Termine für die Impfung im Zeitraum 26. bis 31. Juli innerhalb von 15,5 Stunden vergeben, so dass weitere Buchungen zunächst nicht mehr möglich waren.Am Mittwochabend habe es für etwa eine Stunde Probleme mit der Buchungsseite gegeben, teilte KDCA mit.Wer seit gestern einen Termin ausmachen konnte, wird zwischen dem 26. Juli und 14. August geimpft.