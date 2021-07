Pentagon: USA in enger Abstimmung mit Südkorea über Militärmanöver

Photo : YONHAP News

Die USA befinden sich nach Angaben ihres Verteidigungsministeriums mit Südkorea in einer engen Abstimmung über das kommende Militärmanöver.Es werde über den Termin und den Umfang gesprochen, sagte Ministeriumssprecher John Kirby am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.Er reagierte damit auf eine Reporterfrage, wie sich Washington verhalten wolle, sollte Südkorea angesichts einer unbeständigen Situation auf der koreanischen Halbinsel um eine Reduzierung des Umfangs oder eine Verschiebung der Übung bitten.Er könne keine hypothetische Frage beantworten, doch könne er versichern, dass militärische Operationen und Übungen auf der Halbinsel in Abstimmung mit Südkorea stattfänden. Bedenken und Wünsche Seouls würden berücksichtigt.Auf die Nachfrage, ob das Manöver in kleinerem Umfang stattfinden werde, antwortete der Sprecher nicht direkt. Er betonte stattdessen die Entschlossenheit der USA, Südkorea zu verteidigen und über angemessene Kapazitäten in der Region zu verfügen.