Generalsekretär japanischer Regierungspartei hofft auf Japan-Besuch von Präsident Moon

Die Nummer zwei der Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) hofft darauf, dass Präsident Moon Jae-in zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio kommt.Wie Nippon News Network, ein japanisches Sendernetzwerk, berichtete, habe LDP-Generalsekretär Toshihiro Nikai beim Treffen mit einer Delegation der koreanisch-japanischen Parlamentarierunion am Mittwochnachmittag in der Zentrale der Partei in Tokio die entsprechende Äußerung gemacht.Nikai bat die südkoreanische Abgeordnetengruppe, Moon zu übermitteln, dass er sich wünsche, dass der Präsident Japan besuche. Man begrüße einen Besuch, sagte er. Die Abgeordnetengruppe antwortete, dass die Angelegenheit überprüft werde.Beim Treffen wurden laut NNN keine konkreten anstehenden Angelegenheiten zwischen Südkorea und Japan zur Sprache gebracht. Beide Seiten hätten sich jedoch darauf verständigt, dass es wichtig sei, Präsenzgespräche zu führen.Der Vorsitzende der koreanisch-japanischen Parlamentarierunion, Kim Jin-pyo, und drei weitere Abgeordnete waren am Mittwoch in Japan eingetroffen. Sie kamen am Nachmittag mit Vertretern des japanischen Pendants zusammen.