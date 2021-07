Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Donnerstag 1.600 Corona-Neuinfektionen verbucht.Erst gestern war mit 1.615 Fällen ein neuer Höchststand registriert worden.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA wurden damit in Südkorea seit Ausbruch der Pandemie 173.511 Infektionsfälle erfasst.Bereits den neunten Tag in Folge wurde ein Wert über 1.000 gemeldet.Unter den neuen Fällen gibt es 45, in denen Betroffene aus dem Ausland einreisten.