Südkorea verpflichtet alle Einreisenden zur Vorlage negativen Corona-Testergebnisses

Photo : YONHAP News

Alle Reisenden einschließlich koreanischer Staatsbürger müssen ab dem heutigen Donnerstag ein negatives Corona-Testergebnis vorzeigen, um nach Südkorea einreisen zu dürfen.Ohne ein negatives PCR-Testergebnis darf man den Flug nach Südkorea nicht antreten.Die Maßnahme gilt bereits seit dem 4. Juli für Einreisende aus Indonesien, wo die Delta-Variante des Coronavirus grassiert. Mit Wirkung ab heute wurde der Schritt auf alle Länder erweitert.Die Regierung hat bisher südkoreanischen Staatsbürgern auch ohne PCR-Testergebnis die Einreise erlaubt, sofern sie mit einer 14-tägigen Quarantäne in einer staatlichen Einrichtung einverstanden sind.Um eine Einschleppung von Virusvarianten zu verhindern, schränkte die Regierung die Visaausstellung und den Flugverkehr für Länder ein, für die schärfere Schutzmaßnahmen gelten.21 Länder, in denen Virusvarianten grassieren, darunter Indien und Indonesien, sind von der Liste der Staaten ausgenommen, in denen für im Ausland vollständig Geimpfte Zertifikate für eine Befreiung von der Quarantänepflicht nach der Einreise nach Südkorea ausgestellt werden.