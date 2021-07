Parlamentarier Südkoreas und Japans kommen zu Gesprächen zusammen

Abgeordnete Südkoreas und Japans haben am Mittwoch über Maßnahmen zur Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern diskutiert.Die Führung der koreanisch-japanischen Parlamentarierunion unter Leitung von Kim Jin-pyo reiste am Mittwoch nach Japan. Nach der Ankunft kam die Delegation mit der Geschäftsführung des japanischen Pendants zu einer gemeinsamen Sitzung in Tokio zusammen.Seishiro Eto, kommissarischer Vorsitzender der japanisch-koreanischen Parlamentarierunion, betonte zum Auftakt, dass Südkorea und Japan einen hohen Beitrag zu Frieden und Stabilität in Asien leisteten und den Einsatz hierfür noch verstärken müssten.Beide Staaten stellten den Grundstein für Stabilität und Frieden in Asien, insbesondere in Ostasien dar, fügte er hinzu.Kim, Vorsitzender der koreanischen Parlamentariergruppe, erwähnte anstehende Angelegenheiten in den bilateralen Beziehungen wie die Fragen der Trostfrauen des japanischen Militärs und der Zwangsarbeiter, Japans Ausfuhrbeschränkungen und kontaminiertes Wasser aus dem AKW Fukushima. Er schlug vor, zuerst Fragen zu lösen, in denen eine Lösung durch Dialog möglich sei.Er betonte, dass die Grundlage der Diplomatie die Aufrechterhaltung des Status quo sei. Es sei wichtig, die Situation unter Kontrolle zu haben, damit sich die koreanisch-japanischen Beziehungen nicht weiter verschlechtern würden.Der Japan-Besuch der Führung der koreanisch-japanischen Parlamentarierunion kam acht Monate nach der letzten Visite im November zustande.