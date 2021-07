Zentralbank friert Leitzins erneut ein

Photo : YONHAP News

Die koreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut eingefroren.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 0,5 Prozent zu belassen.Die Notenbank hatte letztes Jahr im März den Leitzins von 1,25 Prozent auf 0,75 Prozent gesenkt und dann im Mai auf 0,5 Prozent, den bisher niedrigsten Stand, herabgesetzt. Seitdem blieb der Zins zum neunten Mal in Folge unangetastet.Als Grund wird eine gestiegene Unsicherheit trotz des Wachstumstrends in der Volkswirtschaft vermutet. Unter anderem dämpft die vierte Corona-Welle im Land das Konsumklima.