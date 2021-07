Finanzminister weist Forderung von Regierungspartei nach Corona-Hilfe für alle Bürger zurück

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat der Forderung der Regierungspartei nach einer Corona-Hilfe für alle Bürger eine Absage erteilt.Er bekräftigte die Position, lediglich den unteren 80 Prozent der Einkommensskala Zuschüsse zahlen zu wollen.Hong sagte am Mittwoch in einer Plenarsitzung des parlamentarischen Budgetausschusses, die Regierung werde die Zahlungen möglichst rasch tätigen, sollte die Nationalversammlung Mittel für die unteren 80 Prozent bewilligen.Hong machte damit deutlich, dass er gegenüber der Regierungspartei keine Zugeständnisse machen will. Die Minjoo-Partei Koreas hatte am Dienstag beschlossen, dass die im zweiten Nachtragshaushalt des Jahres vorgesehenen Corona-Zuschüsse allen Bürgern gewährt werden müssten. Die Partei drängt die Finanzbehörden zur Kooperation hierfür.Ministerpräsident Kim Boo-kyum sprang dem Finanzminister zur Seite. Die 20 Prozent, die die Zuschüsse nicht erhalten würden, würden dies verstehen und einverstanden sein, sagte er.In Kreisen der Regierungspartei wird sogar die Forderung laut, dass Finanzminister Hong entlassen werden sollte.