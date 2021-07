Flugverbindung nach Saipan wird voraussichtlich planmäßig wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Einheimische Fluggesellschaften werden trotz der vierten Corona-Welle in Südkorea voraussichtlich wie geplant ab Ende Juli wieder die Strecke von und nach Saipan bedienen.Nach Branchenangaben am Mittwoch werden Asiana Airlines und Jeju Air ab 24. Juli Flüge auf der Strecke Incheon-Saipan anbieten, T´way Air ab 29. Juli.Die Wiederaufnahme erfolgt, weil Südkorea und Saipan eine Reiseblase vereinbarten. Somit können Koreaner, die gegen Covid-19 geimpft sind, nach Saipan reisen, ohne sich dort in Quarantäne begeben zu müssen.Einige Beobachter hielten jedoch eine Aussetzung der Regelung für denkbar. Denn beide Seiten einigten sich auch auf einen sogenannten Circuit breaker, eine Maßnahme zur vorläufigen Einstellung der Reiseblase im Falle eines starken Infektionsgeschehens.Die Regierung will jedoch die Reiseblase planmäßig einführen. Ein Beamter des Landministeriums sagte, dass das Ressort mit den für die Seucheneindämmung zuständigen Behörden in Kontakt stehe und die Corona-Lage überwache. Derzeit werde eine Aussetzung der Reiseblase-Regelung nicht erwogen.