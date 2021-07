Sechs Corona-Infektionen bei koreanischer Anti-Piraten-Einheit vor Afrika

Photo : YONHAP News

In einer im Golf von Aden stationierten Truppeneinheit der südkoreanischen Marine ist es zu Corona-Infektionen gekommen.Laut einem Beamten des Verteidigungsministeriums klagten mehrere Mitglieder der Anti-Piraten-Einheit Cheonghae an Bord des Zerstörers Munmu der Große über Erkältungssymptome. Sechs Menschen seien am Dienstag auf Covid-19 getestet worden und hätten am Donnerstag alle ein positives Ergebnis bekommen.Das Militär berate sich derzeit mit der dortigen diplomatischen Vertretung, um alle Besatzungsmitglieder testen zu lassen. Man arbeite an Maßnahmen zur Eindämmung einer Corona-Ausbreitung und zur Beförderung der Infizierten nach Südkorea, hieß es.Der derzeit im Einsatz befindliche 34. Trupp der Cheonghae-Einheit besteht aus etwa 300 Soldaten. Das Kontingent war im Februar aufgebrochen und wird bis August im Einsatz sein. Wie verlautete, seien die Soldaten nicht geimpft worden.Die Soldaten des 35. Trupps, der im Juni zur Ablösung des 34. Trupps losfuhr, sind laut Informationen vollständig geimpft.