Vierte Corona-Welle breitet sich aus

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Donnerstag mit Stand 0 Uhr 1.600 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Von 1.555 lokalen Infektionen wurden 457 Fälle in Gebieten außerhalb der Hauptstadtregion bestätigt.Es ist das erste Mal seit der ersten Corona-Welle Anfang letzten Jahres, dass in Regionen außerhalb der Hauptstadtregion mehr als 400 Neuinfektionen an einem Tag nachgewiesen wurden.In Busan stieg die Zahl der Infizierten im Zusammenhang mit Bars und Karaoke-Einrichtungen drastisch. In Daegu wurden allein in einem Fitnessstudio über 20 Ansteckungsfälle erfasst.Die Regierung verschärfte daher die Corona-Regeln in zehn Städten und Provinzen außerhalb der Hauptstadtregion für den Zeitraum von heute bis 25. Juli auf Stufe 2. Davon sind lediglich Sejong und die Provinzen Süd- und Nord-Jeolla sowie Nord-Gyeongsang ausgenommen.Auf Stufe 2 sind private Treffen von höchstens acht Personen erlaubt. An Veranstaltungen wie einer Hochzeit und anderen Versammlungen dürfen maximal 99 Personen teilnehmen.In Seoul, wo Stufe 4, die höchste Stufe, gilt, sank die Zahl der Neuinfektionen zwar um über 100 verglichen mit dem Vortag. Der Wert lag jedoch weiterhin über der 500er-Schwelle.Unterdessen können die 55- bis 59-Jährigen seit Mittwochabend wieder einen Termin für ihre Corona-Impfung buchen. Innerhalb einer Stunde nach dem Start griffen zahlreiche Menschen auf die Buchungsseite zu, so dass es zu Störungen kam.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention hätten über 397.000 Menschen innerhalb von drei Stunden einen Termin reserviert.Die Buchung ist bis 18 Uhr am Samstag möglich. Die Impfung dieser Altersgruppe wird am 26. Juli beginnen.Unterdessen verlängerte die Regierung die besondere Reisewarnung für alle Länder und Gebiete erneut und zwar bis zum 14. August.