Koreanische Firmen erhalten mit dreijähriger Verspätung Zahlungen für Lieferunen an Iran

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von koreanischen Unternehmen hat erst nach drei Jahren Zahlungen für ihre Lieferungen in den Iran in Höhe von 70 Millionen Dollar erhalten.Das US-Außenministerium lockerte die Sanktionsbestimmungen zum Teil, damit die von den 2018 verhängten US-Finanzsanktionen gegen Iran betroffenenen koreanischen Unternehmen einen Teil der ausstehenden Zahlungen erhalten können.Ministeriumssprecher Ned Price sagte, man glaube, dass die Diplomatie das beste Mittel darstelle, um das iranische Nuklearprogramm nachweisbar und dauerhaft zu kontrollieren.Das US-Außenministerium gab in einer Mitteilung an den Kongress über die Sanktionsausnahme bekannt, dass es koreanischen Unternehmen erlaube, Zahlungen zu erhalten, damit ihre Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen bezahlt würden.Die Zahlungen erfolgten mit Mitteln auf Konten bei zwei südkoreanischen Banken, auf denen sieben Milliarden Dollar für den Import von iranischem Öl eingefroren sind.Die Trump-Regierung hatte 2018 im Zuge der Wiederinkraftsetzung der Sanktionen gegen Teheran iranische Petrogelder auf Bankkonten in Südkorea und Japan eingefroren.Iran hatte im Februar ein koreanisches Schiff unter dem Vorwand der Meeresverschmutzung festgehalten und die Freigabe der eingefrorenen Gelder verlangt.