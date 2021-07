Nach erster Corona-Infektion im Präsidialamt: Alle Mitarbeiter im selben Raum negativ getestet

Photo : YONHAP News

Nach der Meldung des ersten Covid-19-Falls in der Belegschaft des Präsidialamts sind alle Mitarbeiter, die im selben Raum mit dem Infizierten arbeiten, negativ getestet worden.Das gab die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, am Donnerstag in einer Mitteilung an Reporter bekannt.Cheong Wa Dae hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass bei einem Beamten eine Corona-Ansteckung bestätigt worden sei. Er war jedoch mit Präsident Moon Jae-in nicht in Kontakt gekommen.Laut Informationen ist der infizierte Beamte gegen Covid-19 geimpft. Das Präsidialamt machte jedoch nicht bekannt, ob er auch seine zweite Impfung bekommen hatte oder welches Vakzin ihm verabreicht worden war.