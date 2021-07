Selbstständige protestieren mit Autokorso in Seoul gegen Corona-Maßnahmen

Photo : YONHAP News

Selbstständige haben am Vorabend im Stadtzentrum Seouls einen Autokorso-Protest durchgeführt, um Abfindungen für ihre pandemiebedingten Verluste und die Abschaffung der Sperrzeit zu verlangen.Kim Gi-heung, Co-Vorsitzender eines Krisenkomitees von Selbstständigen, gab gegen 23.30 Uhr vor dem Yeouido-Park eine Pressekonferenz. Er warf der Regierung vor, in den letzten 18 Monaten seit dem Corona-Ausbruch die Selbstständigen geopfert zu haben. Die Regierung habe immer wieder verlangt, zu warten.Immer seien die Selbstständigen den Corona-Schutzmaßnahmen zum Opfer gefallen. Sie säßen auf einem Schuldenberg und harrten in Tränen aus, betonte Kim.Er forderte, die sinnlose Stufe vier der sozialen Distanzierung aufzuheben und neue Distanzierungsmaßnahmen zu beschließen. Die Regierung sollte nicht mehr an den Zahlen der Corona-Infektionen hängen, sondern sich auf die Behandlung von schweren Verläufen konzentrieren.Er verlangte auch die Abschaffung der Beschränkungen der Geschäftszeiten und der Besucherzahl sowie eine zügige Entschädigung für Geschäftsverluste.Im Anschluss an die Pressekonferenz veranstaltete das Krisenkomitee aus Protest einen Autokorso bis zum Bezirk Jongno im Stadtzentrum.Die Polizei errichtete an mehreren Dutzend Stellen Kontrollpunkte und fragte Fahrer nach dem Ziel, um die Kundgebung zu verhindern. Die Hauptstadtregion befindet sich derzeit auf Stufe 4, bei der alle Kundgebungen mit Ausnahme von Ein-Personen-Demonstrationen verboten sind. Daher betrachte die Polizei den Autokorso-Protest als illegale Kundgebung.