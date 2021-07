Börse in Seoul präsentiert sich erholt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat sich am Donnerstag erholt präsentiert.Der Kospi rückte um 0,66 Prozent auf 3.286,22 Zähler vor.US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch noch einmal betont, am geldpolitischen Kurs festzuhalten und damit die Anleger beruhigt.Daraufhin konnten die Börsen in den USA zulegen und auch der Kospi startete freundlich in den Tag.Zudem beließ die koreanische Zentralbank die Leitzinsen heute erneut auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent.Der Kospi konnte im Tagesverlauf auch deshalb weiter zulegen, da Chinas Daten zu den Verbraucherausgaben besser als erwartet ausfielen.Chinas Realwirtschaft habe besser als erwartet abgeschnitten, dies habe auch für die Entwicklung der koreanischen Wirtschaft optimistisch gestimmt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.