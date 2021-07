CO2-Steuer der EU für Importe könnte koreanische Stahlunternehmen belasten

Photo : YONHAP News

Die Klima-Gesetzentwürfe der Europäischen Union, insbesondere eine CO2-Steuer für Importe, könnten auch koreanische Unternehmen belasten.Wie aus Kreisen der Regierung und Industrie am Donnerstag verlautete, würde die koreanische Stahlindustrie von der Karbon-Steuer am härtesten betroffen sein.Daten des Koreanischen Verbandes für internationalen Handel (KITA) zeigten, dass im letzten Jahr Stahl und Eisen im Wert von 1,52 Milliarden Dollar in die EU ausgeführt worden seien.EY Hanyong Korea hatte im Januar in einem Bericht geschrieben, dass eine Karbon-Steuer in Höhe von 30,60 Dollar pro Tonne im Jahr 2023 für die koreanische Stahlindustrie zusätzliche Steuerausgaben in Höhe von 142 Millionen Dollar zur Folge hätte.Auch Autohersteller sowie Produzenten von Aluminium und Dünger wären wahrscheinlich von der Umweltsteuer betroffen.Der Verband der Großunternehmen Federation of Korean Industrie forderte eine Koordinierung mit dem Ausland, um sicherzustellen, dass mit der Steuer nicht gegen internationale Handelsvorschriften verstoßen würde. Auch müssten die Bemühungen der koreanischen Unternehmen um eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes herausgestellt werden, hieß es.