Papst dankt Erzbistum Seoul für Beitrag zur Kampagne für Impfstoffverteilung

Photo : YONHAP News

Papst Franziskus hat sich für die Beteiligung des Erzbistums Seouls an der Initiative zur Bereitstellung von Covid-19-Impfstoffen für arme Länder bedankt.Das Erzbistum teilte mit, dass der Papst Anfang Juni einen Brief an Kardinal Andrew Yeom Soo-jung, Erzbischof von Seoul, geschickt habe.Der Papst schrieb, dass dank der vom Erzbischof geschickten Spende viele gefährdete und hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt durch die Arbeit des Amtes für päpstliche Wohltätigkeiten von dem Impfstoff profitieren könnten.Das Erzbistum Seoul hatte dem Vatikan eine Million Dollar, die im Rahmen einer zu Ostern gestarteten Spendenkampagne gesammelt worden war, geschickt.Die Spendenaktion, die in allen Gemeinden landesweit durchgeführt wird, wird bis zum 27. November, dem Ende des Erlassjahres anlässlich des 200. Geburtstags des heiligen Andreas Kim Tae-gon, stattfinden.