APEC-Gipfel zu Corona-Pandemie findet heute statt

Am Freitag findet ein virtueller Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zur Corona-Pandemie statt.Das diesjährige Vorsitzland Neuseeland hatte das Gespräch vorgeschlagen, um vor dem jährlichen APEC-Gipfel im November über Corona-Maßnahmen zu diskutieren.An dem Gipfel werden US-Präsident Joe Biden, der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin teilnehmen. Südkorea wird von Ministerpräsident Kim Boo-kyum vertreten.Auf der Tagesordnung stehen die Überwindung der Gesundheitskrise in der asiatisch-pazifischen Region und die Beschleunigung der Wirtschaftserholung. Auch eine Gipfelerklärung soll veröffentlicht werden.Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern sagte, dass die Wirtschaft der APEC so stark schrumpfe wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, und betonte die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens.Die APEC wurde 1989 ins Leben gerufen und zählt 21 Mitgliedsländer. In der APEC-Region wurden über 50 Millionen Covid-19-Fälle und über eine Million Corona-Tote registriert.