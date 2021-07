SoftBank Vision Fund investiert kräftig in südkoreanisches Reise-Startup Yanolja

Photo : YONHAP News

SoftBank Vision Fund investiert kräftig in das südkoreanische Reise-Startup Yanolja.Das südkoreanische Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass der japanische Venture-Capital-Fonds zwei Billionen Won oder 1,75 Milliarden Dollar investieren wolle.Branchenbeobachter hatten mit Investitionen von einer Billion Won gerechnet. Mit der Kapitalspritze will Yanolja seine App zu einer globalen Reise-Plattform entwickeln.Greg Moon, geschäftsführender Gesellschafter bei SoftBank Investment Advisers, bezeichnete Yanolja als führenden Innovator im koreanischen Reise- und Freizeitsektor, da der Anbieter künstliche Intelligenz nutze und eine Strategie für eine Super-App verfolge.SoftBank freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem koreanischen Startup und Vorstoß in neue Märkte.Yanolja bündelt in seiner App verschiedene Angebote, darunter zu Unterkünften, Transport und Gastronomie. Dabei wird von künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge sowie Blockchain- und Cloud-Technologien Gebrauch gemacht.