US-Vizeaußenministerin besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman wird am 21. Juli zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea erwartet.Das Außenministerium in Seoul teilte am Donnerstag mit, dass Vizeaußenminister Choi Jong-kun am 23. Juli in Seoul mit Sherman zum neunten Strategiedialog der Vizeaußenminister zusammenkommen werde.Zuletzt hatten sich Choi und Sherman Anfang Juni in Washington zu einem Gespräch getroffen.Beim Strategiedialog würden beide Seiten über die bilateralen Beziehungen, Fragen der koreanischen Halbinsel sowie die regionale und globale Lage Meinungen austauschen, so das Ministerium.Zuvor ist am 21. Juli in Tokio ein trilaterales Treffen der Vizeaußenminister Südkoreas, Japans und der USA geplant. Damit wird der im April 2015 eingeführte Dreier-Dialog der Vizeaußenminister fast vier Jahre nach dem letzten Treffen im Oktober 2017 in Seoul wieder stattfinden.Auch ein bilaterales Gespräch zwischen den Vizeaußenministern Südkoreas und Japans ist vorgesehen.