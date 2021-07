Nach Corona-Ausbruch: Alle Mitglieder der Cheonghae-Einheit sollen vorzeitig zurückkehren

Photo : YONHAP News

Alle Soldaten einer vor Afrika stationierten südkoreanischen Marineeinheit werden voraussichtlich mit Transportflugzeugen der Luftwaffe vorzeitig zurückkehren.Anlass ist der Corona-Ausbruch unter den Soldaten des 34. Korps der Einheit Cheonghae an Bord des Zerstörers Munmu der Große.Alle etwa 300 Besatzungsmitglieder sind nicht gegen Covid-19 geimpft. Da daher eine rapide Virusausbreitung befürchtet wird, will die Regierung offenbar rasch handeln.Laut mehreren militärischen Quellen am Freitag schickte der Vizekommandeur des 34. Korps, Kim Dong-rae, am Donnerstag eine Mitteilung an die Angehörigen aller Mitglieder. Kim schrieb, dass Vorbereitungen getroffen würden, damit die Rückkehr mit Transportflugzeugen so bald wie möglich zustande komme. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Rückkehr zwischen dem 19. und 25. Juli erfolgen werde.Ursprünglich war geplant, dass der Zerstörer Munmu der Große Mitte August vom Zerstörer Chungmugong Yi Sun-sin abgelöst wird, der mit dem 35. Korps an Bord im Juni aufgebrochen war.Am Donnerstag wurden sechs Mitglieder der Anti-Piraten-Einheit positiv auf das Coronavirus getestet. Über 80 Personen haben Symptome und befinden sich in einer Kohortenisolierung.