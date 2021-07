Koreanische Athletinnen und Athleten reisen für Olympia-Teilnahme nach Tokio

Photo : YONHAP News

Bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio verbleibt noch eine Woche.Immer mehr südkoreanische Athletinnen und Athleten reisen daher nach Japan.Mit Stand Freitag war lediglich die Segelmannschaft vor Ort.Am Samstag wird die Fußballmannschaft der Männer unter Trainer Kim Hak-bum nach Tokio aufbrechen. Südkorea will beim olympischen Fußballturnier der Männer zum zweiten Mal eine Medaille gewinnen.Tennisspieler Kwon Soon-woo reist am Sonntag nach Tokio. Kwon startet als einziger südkoreanischer Tennisspieler bei den diesjährigen Olympischen Spielen.Am Montag werden die Bogenmannschaft, das Säbelteam der Männer und das Degenteam der Frauen in Tokio eintreffen.