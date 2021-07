Religiöse Aktivitäten am Wochenende sollen nur kontaktfrei stattfinden

Photo : YONHAP News

In der Hauptstadtregion sollen gemäß der derzeit geltenden Stufe 4 der sozialen Distanzierung alle regelmäßigen religiösen Aktivitäten an diesem Wochenende, darunter Gottesdienste, kontaktfrei stattfinden.Dazu habe die zuständige Zentrale des Gesundheitsministeriums am Donnerstag schriftlich aufgerufen, teilte die Kirchenvereinigung „The United Christian Churches of Korea“ am Freitag mit.Die Zentrale erlaubt jedoch, dass bis zu 20 Personen für den kontaktfreien Betrieb der Aktivitäten vor Ort sein dürfen. Zu ihnen zählen technisches Personal für die Übertragung sowie für die Durchführung der Veranstaltung notwendige Personen.Für Seoul, Incheon und die Provinz Gyeonggi gilt vom 12. bis 25. Juli Stufe 4, die höchste Stufe im neuen System zur sozialen Distanzierung wegen Covid-19.