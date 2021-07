Etwa 50 koreanische Athletinnen und Athleten nehmen an Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Mannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio will die Zahl der Teilnehmer an der Eröffnungsfeier am 23. Juli so weit wie möglich begrenzen.Das Koreanische Sport- und Olympischen Komitee hat nach Angaben eines Vertreters am Donnerstag vor, dass etwa sechs Funktionäre und 50 Athletinnen und Athleten an der Eröffnungsfeier teilnehmen würden.Dabei wurden sowohl die Wettkampftermine der Mannschaft als auch ihre Sicherheit angesichts der Ausbreitung von Covid-19 berücksichtigt.Die südkoreanische Olympia-Mannschaft umfasst 354 Personen, darunter 232 Athletinnen und Athleten.Bei der Eröffnungsfeier werden der Schwimmer Hwang Sun-woo und die Volleyball-Spielerin Kim Yeon-koung gemeinsam die Nationalflagge tragen.Die Eröffnungsfeier wird um 20 Uhr am 23. Juli im Nationalstadion in Tokio beginnen.