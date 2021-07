Südkorea meldet 1.536 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zehnten Tag in Folge mehr als 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 1.536 Neuansteckungen bestätigt. Bislang wurden insgesamt 175.046 Covid-19-Fälle im Land erfasst.Neu bestätigt wurden 1.476 lokale Infektionen und 60 eingeschleppte Fälle.Die Hauptstadtregion machte 75 Prozent der lokalen Fälle aus. In Seoul wurden 564 Infizierte erfasst, in der Provinz 448 und in Incheon 95.Auch außerhalb der Hauptstadtregion verbreitet sich das Virus weiter. Die Provinz Süd-Gyeongsang meldete 79 Fälle, Busan und Daegu jeweils 49. In Süd-Chungcheong wurden 38 Infektionen bestätigt.Bisher erhielten 15,96 Millionen Menschen in Südkorea ihre erste Corona-Impfung. 6,32 Millionen sind vollständig geimpft.Ministerpräsident Kim Boo-kyum bat heute, dass jede Gebietskörperschaft darüber diskutiert, die Obergrenze für ein privates Treffen außerhalb der Hauptstadtregion einheitlich auf vier Personen festzulegen.Es könne für Verwirrung in der Öffentlichkeit sorgen, dass außerhalb der Hauptstadtregion die zulässige Zahl für eine private Zusammenkunft je nach Region unterschiedlich sei und bei vier, sechs oder acht liege, sagte Kim zum Auftakt einer Regierungssitzung zu Covid-19.