Südkorea und Kenia sprechen über Ausbau von Handel und industrieller Kooperation

Südkorea und Kenia haben über Wege zum Ausbau des bilateralen Handels und der Investitionen sowie zur Verstärkung der industriellen Kooperation diskutiert.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie führte Vizeminister Park Jin-kyu am Freitag Gespräche mit der Kabinettssekretärin des kenianischen Ministeriums für Industrialisierung, Handel und Unternehmensentwicklung, Betty Maina. Sie kam nach Südkorea, um an der Coffee Expo Seoul 2021 teilzunehmen. Kenia ist Gastland der diesjährigen Messe.Park schätzte das Wachstumspotenzial Kenias als Stützpunkt-Staat in Ostafrika hoch ein. Er äußerte die Erwartung, dass anlässlich der Gründung der pan-afrikanischen Freihandelszone AfCFTA die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Konsumgüter, Gesundheit und Medizin, verstärkt werden könne.Kenia hatte im Zeitraum von 2016 bis 2019 ein hohes Wirtschaftswachstum im Fünf- bis Sechs-Prozentbereich verzeichnet, bevor letztes Jahr infolge der Corona-Pandemie ein Rückgang um 0,3 Prozent verbucht wurde. Dieses Jahr wird mit 4,5 Prozent Wachstum gerechnet.Das Handelsvolumen zwischen Südkorea und Kenia betrug letztes Jahr 257 Millionen Dollar und wuchs um 31,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Kenia rangiert damit auf Platz 91 unter Südkoreas Handelspartnern.Beim Export landet das Land auf Platz 80, beim Import auf Platz 110. Südkorea verzeichnete einen Handelsüberschuss von 180 Millionen Dollar gegenüber Kenia.