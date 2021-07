Neuer Billigflieger Air Premia erhält Luftverkehrsbetreiberzeugnis

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr erteilt Air Premia, der zehnten Billigfluggesellschaft in Südkorea, ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC).Das teilte das Ministerium am Freitag mit.Das AOC (Air Operator Certificate) ist eine Art Sicherheitslizenz, mit der nach der Erteilung der Geschäftslizenz umfassend festgestellt wird, ob das für einen sicheren Betrieb von Flugzeugen erforderliche Personal und die Anlagen den Standards entsprechen.Air Premia muss noch weitere Verfahren wie die Einholung einer Streckengenehmigung durchlaufen, um Flüge anbieten zu können.Das Ministerium will bis zu einem Monat nach der Aufnahme des Flugdienstes zwei Inspektoren vor Ort im Einsatz haben, um die Einhaltung der Bestimmungen aufmerksam zu überwachen.