Regierung will Koreaner in Myanmar mit Corona-Testskits und Masken versorgen

Photo : Getty Images Bank

Die Regierung will südkoreanischen Staatsbürgern in Myanmar Covid-19-Diagnosekits und Masken zur Verfügung stellen.Das Außenministerium kündigte am Freitag an, unter Berücksichtigung der ernsten Corona-Infektionslage in Myanmar gefährdete Koreaner mit KF94-Masken und Schnelltest-Kits zu versorgen.Nach weiteren Angaben werden 26 Sauerstoffgeneratoren auf Bitte der Koreanergemeinde in Myanmar ab 20. Juli nacheinander per Diplomatenpost geschickt.Angesichts der verschlimmerten Corona-Lage in Myanmar in letzter Zeit wurden in sozialen Netzwerken Rufe nach mehr Hilfe für die dort lebenden Koreaner laut.