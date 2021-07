Nur zwei nordkoreanische Flüchtlinge kamen im zweiten Quartal nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Lediglich zwei nordkoreanische Flüchtlinge, ein Mann und eine Frau, sind im zweiten Quartal nach Südkorea eingereist.Das teilte das Vereinigungsministerium am Freitag mit.Das entspricht dem niedrigsten Stand seit der Einführung der Quartalsstatistiken über die Zahl der nordkoreanischen Flüchtlinge im Jahr 2003.Die Zahl der Nordkoreaner, die nach der Flucht nach Südkorea kommen, ist stark gesunken. Grund sind die Grenzschließung Nordkoreas angesichts der Corona-Pandemie und die erschwerte Weiterreise nach Südostasien nach der Flucht ins Nachbarland China.Im Auftaktquartal des vergangenen Jahres waren 135 nordkoreanische Flüchtlinge nach Südkorea gekommen. Die Zahl schrumpfte im folgenden Quartal stark auf zwölf, als sich die Folgen der Corona-Pandemie immer stärker zu zeigen begannen.Nordkoreanische Flüchtlinge halten sich in vielen Fällen in Südostasien oder China auf, bevor sie nach Südkorea weiterreisen. Es wird vermutet, dass die jüngst eingereisten Nordkoreaner noch vor der Schließung der Grenze zu China Nordkorea verlassen hatten.