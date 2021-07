Kospi-Börse in Seoul gibt nach

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Aktienindex Kospi hat am Freitag nachgegeben.Grund für den Rückgang waren Sorgen wegen einer stärker als erwartet ausgefallenen Inflation in den USA und der Ausbreitung des Corona-Virus in Südkorea.Der Kospi verlor 0,28 Prozent auf 3.276,91 Zähler.Sorgen der Anleger wegen steigender Corona-Fallzahlen und ein zunehmender Inflationsdruck hätten die Kurse in Europa und in den USA sinken lassen, dies habe heute auch die koreanische Börse beeinflusst, sagte Seo Sang-young von Mirae Asset Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.