Bericht: Präsident Moon reist zu Olympia-Eröffnungsfeier, Spitzengespräch mit Premier Suga am Freitag

Photo : YONHAP News

Laut einem japanischen Medienbericht wird Präsident Moon Jae-in am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio sein.Auch ein Spitzengespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Yoshihide Suga werde am selben Tag stattfinden, berichtete die japanische Zeitung "Yomiuri Shimbun" am heutigen Montag.Das Gipfeltreffen solle im staatlichen Gästehaus Akasaka-Palast stattfinden. Bei ihrem ersten persönlichen Treffen würden beide Regierungschefs wahrscheinlich auch über die Frage der Zwangsprostitution und Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg sprechen.Die Regierung in Tokio wolle außerdem einen Diplomaten entlassen, der sich am Freitag im Gespräch mit einem südkoreanischen Reporter vulgär über Moon geäußert haben soll.Der stellvertretende Leiter der japanischen Botschaft in Seoul, Hirohisa Soma, soll in einer Unterhaltung auf die Frage nach den Chancen für einen bilateralen Gipfel am Rande der olympischen Spiele gesagt haben, dass "Moon masturbiere". Japan habe nicht so viel Zeit für die Pflege der Beziehungen wie Südkorea denke.Der japanische Botschafter Koichi Aiboshi soll laut südkoreanischen Medien später eingeräumt haben, dass sein Stellvertreter den Ausdruck "masturbieren" gebraucht habe, dies jedoch nicht in einem Zusammenhang mit Moon.Laut der Zeitung "Yomiuri Shimbun" wünsche Japan nicht, dass die Bemerkung Moon und Suga an einem Treffen hindere.