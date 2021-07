Menschen Anfang 50 können Termin für Corona-Impfung buchen

Photo : YONHAP News

Seit heute können auch Menschen im Alter von Anfang 50 einen Termin für die Corona-Impfung buchen.Wie die staatliche Impf-Taskforce mitteilte, könnten die 53- und 54-Jährigen ab 20 Uhr am heutigen Montag einen Termin reservieren. Die 50- bis 52-Jährigen könnten am Dienstag ab 20 Uhr einen Termin für ihre Impfung ausmachen.Von Mittwoch bis Sonntag hätten dann alle Menschen in ihren Fünfzigern die Möglichkeit, einen Termin zu buchen. Die Impfungen sollen zwischen dem 16. und 25. August erfolgen.Zudem werden ab heute rund 632.000 Oberschülerinnen und -schüler geimpft, die im Herbst ihre Reifeprüfung ablegen wollen.Auch Lehrkräfte an den Oberschulen sind impfberechtigt, ebenso das dortige Verwaltungspersonal.Ihnen wird in Impfzentren bis zum 30. Juli das Mittel von Pfizer verabreicht.