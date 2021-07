Südkorea beschließt strengere Abstandsregeln für Urlaubsgebiete Gangneung und Jeju

Photo : YONHAP News

Südkoreas Behörden haben strengere Abstandsregeln für die Urlaubsgebiete Gangneung und Jeju beschlossen.Die Gesundheitsbehörden teilten am Sonntag mit, dass auf der Insel Jeju ab Montag Stufe 3 des vierstufigen Systems der Regeln für die Pandemie-Bekämpfung gelte. Für Gangneung in der Gangwon-Provinz wurde Stufe 4 beschlossen.Gangneung ist damit die erste Stadt außerhalb des Großraums Seoul, in der die strengsten Corona-Regeln gelten.Mit Stand Sonntag befanden sich drei Regionen außerhalb der Hauptstadtregion in Stufe 1, darunter die Stadt Sejong und die Provinz Nord-Jeolla. In 13 Gebieten, darunter die Großstädte Daejeon, Gwangju und Busan, trat Stufe 2 in Kraft.