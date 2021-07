Erste Corona-Infektionsfälle bei Athleten im olympischen Dorf

Photo : YONHAP News

Kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio sind in dem am 13. Juli eröffneten olympischen Dorf die ersten beiden Corona-Infektionsfälle bei Athleten gemeldet worden.Zuvor war bei einem Betreuer die erste Corona-Infektion im olympischen Dorf bestätigt worden. Alle drei Infizierten stammten aus demselben Land und seien Vertreter derselben Sportart.Trotz der Besorgnis über einen Clusterausbruch sieht das Organisationskomitee kein Problem.Hidemasa Nakamura vom Organisationskomitee sagte, man sei davon ausgegangen, dass es zu Infektionsfällen kommen werde, und habe verschiedene Simulationen durchgeführt. Die Situation sei unter Kontrolle.Nach der Anwendung der Richtlinien für die Virus-Eindämmung wurden 55 Infektionsfälle im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen bestätigt. Etwa die Hälfte wurden in den letzten zwei Tagen nachgewiesen.Auch Ryu Seung-min, südkoreanisches Mitglied der IOC-Athletenkommission, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Bei ihm wurde bei der Kontrolle nach der Landung auf dem Flughafen in Tokio Covid-19 diagnostiziert.Ryu befindet sich derzeit in einem Hotel nahe dem Flughafen in Quarantäne. Er sagte, es tue ihm leid. Er sei vor der Abreise negativ getestet und zweimal geimpft worden, hieß es.Trotz dieser Situation hielt die japanische Regierung in einem staatlichen Gästehaus eine Begrüßungsfeier für IOC-Mitglieder ab, bei der etwa 40 Personen anwesend waren. Dafür erntete sie auch Kritik.IOC-Präsident Thomas Bach betonte am Samstag, dass die Quote der positiv Getesteten unter den an den olympischen Spielen beteiligten Personen mit 0,1 Prozent sehr niedrig sei. Alle betroffenen Personen seien sofort isoliert worden, damit sie keine Gefahr darstellten.Inmitten der Besorgnis über eine Covid-19-Ausbreitung reist die südkoreanische Mannschaft in mehreren Gruppen nach Japan. Das etwa 70-köpfige Hauptkontingent wird heute in Tokio eintreffen.