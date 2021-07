82 Prozent der Mitglieder der Cheonghae-Einheit positiv auf Covid-19 getestet

Photo : YONHAP News

82 Prozent aller Mitglieder der südkoreanischen Anti-Piraten-Einheit Cheonghae vor Afrika sind positiv auf Covid-19 getestet worden.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs am Montag wurden mit Stand 8 Uhr am Montag koreanischer Zeit 176 weitere Infektionsfälle in der 301-köpfigen Besatzung des Zerstörers Munmu der Große bestätigt. Die Zahl der Infizierten stieg damit auf 247.50 Menschen wurden negativ getestet, während bei vier Personen eine Bewertung des Tests nicht möglich war.Nach der Meldung des ersten Infektionsfalls am 15. Juli wurden alle 301 Besatzungsmitglieder getestet. 82,1 Prozent von ihnen wurden positiv getestet.Damit entstand der bisher größte Cluster in Militärkreisen, seit der erste Infektionsfall in der Armee im Februar letzten Jahres bestätigt worden war.Zwei Mehrzweck-Tankflugzeuge des Typs KC-330 brachen am Sonntag auf, um alle Mitglieder des 34. Korps der Cheonghae-Einheit nach Südkorea zurückzuholen. Sie werden am Montagnachmittag koreanischer Zeit dort eintreffen.