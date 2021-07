Südkorea meldet 1.252 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den 13. Tag in Folge über 1.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 1.252 Neuinfektionen an einem Tag bestätigt. Bislang wurden insgesamt 179.203 Corona-Infizierte im Land erfasst.Von den Neupatienten steckten sich 1.208 Menschen in Südkorea an, während 44 eingeschleppte Fälle nachgewiesen wurden.413 lokale Infektionen wurden in Seoul bekannt, 336 in der Provinz Gyeonggi. Daejeon meldete 83 Fälle, die Provinz Süd-Gyeongsang 69.Bisher erhielten 16,13 Millionen Menschen ihre erste Corona-Impfung, was 31,4 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes entspricht. Die Zahl der vollständig Geimpften liegt bei 6,56 Millionen.