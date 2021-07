Regierung will mit Kirchen über Zulassung von Präsenz-Gottesdiensten sprechen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will mit Religionskreisen über Ausnahmen in Bezug auf Präsenz-Gottesdienste beraten.Hintergrund sind Einwände eines Gerichts wegen des Verbots von Präsenz-Gottesdiensten aufgrund der derzeit in der Hauptstadtregion geltenden Corona-Regeln auf Stufe 4.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte am Sonntag vor der Presse, die Gerichtsentscheidung gelte lediglich für die Antragsteller.Man werde am Montag gemeinsam mit Kirchenkreisen den Zweck des Urteils überprüfen und über eine ausnahmsweise Zulassung von Präsenz-Gottesdiensten entscheiden, hieß es.Das Verwaltungsgericht Seoul hatte am Freitag den Antrag von sieben Kirchen und deren Pfarrern in Seoul zum Teil akzeptiert, wonach das Verbot von Präsenz-Gottesdiensten außer Kraft gesetzt werden solle. Die Entscheidung wurde mit der Billigkeit gegenüber anderen häufig frequentierten Einrichtungen wie Kaufhäusern und einer möglichen Verletzung von Grundrechten begründet.Die Kirchen, die den Antrag stellten, dürfen demnach unter strikter Einhaltung der Corona-Auflagen Gottesdienste mit Besuchern abhalten. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass nur bis zu zehn Prozent der vorhandenen Sitzkapazitäten genutzt werden. Es dürfen außerdem höchstens 19 Personen an einer Messe teilnehmen.