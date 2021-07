Südkorea entfernt auf Aufforderung des IOC Banner im olympischen Dorf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Olympiateam hat auf Aufforderung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) eine Reihe von Bannern an ihrem Quartier im olympischen Dorf entfernt.Die Transparente, die an Balkonen des südkoreanischen Quartiers aufgehängt waren, beziehen sich auf eine Äußerung des koreanischen Admirals Yi Sun-sin während einer japanischen Invasion in Korea im 16. Jahrhundert. Dies sorgte für Proteste von Rechtsextremisten in Japan, daraufhin forderte das IOC, die Banner abzunehmen.Das IOC wies darauf hin, dass die Worte an einen General erinnern könnten, der an einem Gefecht teilnehme. Daher liege die Verletzung von Artikel 50 der Olympischen Charta vor.In Artikel 50.2 ist festgelegt, dass jegliche politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda bei den Olympischen Spielen nicht gestattet sei.Das Koreanische Sport- und Olympische Komitee (KSOC) konterte zwar, dass es sich um keine politische Botschaft handele. Das Komitee gab jedoch schließlich nach und entfernte am Samstag die Banner.Zugleich konnte sich das KSOC mit dem IOC einigen, dieselbe Regel für die Nutzung der umstrittenen japanischen Flagge der aufgehenden Sonne anzuwenden.Kim Bo-young, PR-Direktorin des KSOC sagte, dass das Komitee stark gegen die Nutzung der Flagge der aufgehenden Sonne an Wettkampfstätten protestiert habe. Beide Seiten hätten vereinbart, dass das IOC den Artikel 50.2 auch für die Flagge der aufgehenden Sonne anwenden werde.Beobachter werfen jedoch dem IOC eine einseitige Haltung vor, weil das Komitee gegen die Kennzeichnung von Dokdo durch Japan als sein Territorium auf einer olympischen Landkarte nichts unternommen hatte.