Südkorea erhält im ersten Halbjahr 94 Prozent der Aufträge über LNG-Tanker

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Werften haben über 90 Prozent der weltweiten Bestellungen von LNG-Tankern im ersten Halbjahr erhalten.Laut der britischen Forschungs- und Beratungsfirma Clarkson Research wurden im ersten Halbjahr weltweit LNG-Tanker mit einem Gesamtgewicht von 1,52 Millionen gewichteten Tonnen (CGT) in Auftrag gegeben. Das Volumen hat sich von 360.000 Tonnen im Vorjahreszeitraum mehr als vervierfacht.Südkorea erhielt Aufträge über 1,43 Millionen CGT, was 94 Prozent des gesamten Auftragsvolumens in der ersten Jahreshälfte entspricht.Es wird erwartet, dass die Bestellungen von LNG-Tankern im zweiten Halbjahr weiter zunehmen werden. Innerhalb von zwei Wochen im Juli wurden LNG-Tanker mit 600.000 CGT bestellt. Südkorea erhielt Aufträge über 520.000 CGT, 86 Prozent des gesamten Auftragsvolumens.Der Anteil Südkoreas am Markt für LNG-Tanker lag 2018 bei 98 Prozent, 2019 bei 94 Prozent und 2020 bei 72 Prozent.LNG-Tanker sind Schiffe mit hoher Wertschöpfung, deren Preis betrug im Juni im Schnitt 190 Millionen Dollar pro Einheit.